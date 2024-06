Carretas desgovernadas apavoram nas ruas do Distrito Industrial em Manaus

Trabalhadores do Distrito Industrial querem fiscalização para carretas paradas indevidamente





Carretas estacionadas indevidamente ou simplesmente paradas nas ruas e avenidas em frente às empresas do Distrito Industrial em Manaus, tem sido motivo de pânico e prejuízo para proprietários de veículos e para os portões e guaritas das fábricas.

Vários acidentes já aconteceram por causa das carretas sem freios e ainda há risco de novas tragédias.

Sobre os perigos de acidentes diários no Distrito Industrial, a diretora do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Catia Cheve, disse que a traseira de um caminhão se soltou e quase destruiu por completo a portaria de uma empresa. Por sorte, não havia pessoas no local na hora do acidente.

Em outra ocasião, uma carreta tombou perto de uma fábrica de medicamento. Houve também um caso em que três veículos foram arrastados por uma carreta, com perda total e ninguém se responsabilizou em reparar os danos.

Rotas

As rotas dos transportes Especial, que conduzem os funcionários para as fábricas ficam estacionadas bem próximo às carretas. Isso está causando preocupação pois é alto o risco de um novo acidente.

Neste horário, os trabalhadores estão chegando e saindo das fábricas, com grande fluxo de pessoas nos pátios e nas áreas de estacionamento das carretas.

Apelo

Os funcionários fazem um apelo às autoridades e também à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para que seja feito um local apropriado para o estacionamento das carretas. Além disso, o horário para trânsito deve ser alterado para evitar coincidir com a chegada e saída dos trabalhadores.

“Por enquanto, os prejuízos foram apenas materiais. Mas tememos pela vida de todos que ficam próximos às carretas porque o risco de acidente e de uma grande tragédia é alto”, informou a diretora Catia Cheve.

As carretas, geralmente, ficam estacionadas na proximidade das fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM). Muitos desses veículos acabam ficando na pista, atrapalhando o fluxo normal de carros menores e provocando acidentes quase que diários.