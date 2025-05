Acidente fatal na avenida Rodrigo Otávio deixa um morto e um ferido

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste domingo (4), na avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da Bola da Suframa, em Manaus. A colisão resultou na morte de um homem e deixou outro ferido. As vítimas estavam em uma motocicleta.





Segundo o relato de uma motorista que presenciou o ocorrido, ela seguia em direção à Bola da Suframa junto com o motociclista, quando outra moto, em alta velocidade, bateu no retrovisor de seu carro. Em seguida, essa mesma motocicleta colidiu com a moto das vítimas, que foram arremessadas ao canteiro central da via.

O condutor da motocicleta que causou o acidente fugiu do local, tomando rumo à avenida Silves, conforme relataram populares.

A vítima socorrida por uma equipe do Samu foi identificada como Francisco Alves Bezerra Júnior, condutor de uma motocicleta modelo Honda Pop 110. Já a identidade do homem que morreu não foi divulgada, mas ele aparentava ser idoso.

