Seminf realiza obra emergencial para recuperação de cratera na Constantino Nery

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atuou de maneira emergencial, na noite de sábado, 3/5, em uma cratera se formou em um dos principais corredores viários de Manaus, a avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro- Sul, no sentido bairro/Centro. O buraco surgiu devido a um processo de erosão sob o pavimento e contou com a pronta resposta das equipes da Seminf que atuaram de maneira rápida na área para solucionar o problema.





De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, a área foi prontamente isolada e sinalizada para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram deslocados ao local para orientar o tráfego e evitar acidentes. O trecho afetado ficou parcialmente interditado até a conclusão dos reparos durante a madrugada deste domingo, 4/5.

“Mais uma obra emergencial executada com agilidade para garantir a infraestrutura desse importante corredor viário, que é a avenida Constantino Nery. A determinação do prefeito David Almeida é atuar de forma imediata e garantir a segurança da população. Independentemente de dia e horário, nossas equipes estão sempre prontas a atuar e levar soluções às demandas da nossa cidade”, destaca Renato Junior.

As equipes do plantão noturno da Seminf atuaram de forma delicada nos serviços de recuperação da via, por se tratar de uma área próxima ao igarapé do Bindá e possuir muitas tubulações de concessionárias públicas, como a de fornecimento de gás, para que nenhuma tubulação fosse atingida com o andamento dos serviços.

Após as escavações, as obras de contenção foram executadas, por meio da aplicação de rip rap, técnica que utiliza sacos de areia e cimento, que ao serem molhados se transformam em concreto. Em seguida realizaram a aplicação do bidim, uma manta geotêxtil que irá proporcionar mais segurança, evitando a fuga de material

Na madrugada deste domingo, operários realizaram o reaterro da via, com a “farofa”, uma mistura de cimento e areia, que quando molhada se transforma em concreto, devolvendo a trafegabilidade segura da avenida.

Por volta de 2h deste domingo a via foi liberada e o trânsito segue fluindo normalmente.