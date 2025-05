Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Flamengo fazem, neste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, o grande duelo da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa quer manter o aproveitamento de 100% como mandante na competição, e o Rubro-Negro carioca defende a liderança, com 14 pontos. A partida terá transmissão da Record TV, Cazé TV e do Premiere.





O Cruzeiro ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 10 pontos, e venceu os três jogos que fez como mandante: 2 a 1 no Mirassol e 3 a 0 contra o Bahia, no Mineirão, e, na rodada passada, 1 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia.

O Flamengo ainda não perdeu neste Brasileirão, e vem de goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, no domingo (4), no Maracanã. Como visitante, o time carioca venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e empatou por 0 a 0 com o Vasco, no Maracanã.

Prováveis Escalações

Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FLamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Fonte: L!