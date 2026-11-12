Acidente na AM-010 deixa uma pessoa morta carbonizada e cinco feridas no km 30

MANAUS | Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (12), no quilômetro 30 da rodovia AM-010. A colisão envolveu dois veículos e terminou com um carro incendiado. Uma pessoa morreu carbonizada e outras cinco ficaram feridas.

Com a força do impacto, um dos veículos pegou fogo, e uma das vítimas não conseguiu escapar das chamas, morrendo no local.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram o atendimento e o resgate dos feridos, que receberam assistência médica.

O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A perícia deverá realizar os procedimentos técnicos no local para identificar as circunstâncias e as possíveis causas do acidente.

Por Correio da Amazônia