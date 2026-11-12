quinta-feira, 12 de novembro de 2026
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Programa prevê R$ 7 milhões para negócios de bioeconomia na Amazônia

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Redação 2
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Foto: Recorte

A Jornada Amazônia abriu inscrições até 15 de novembro para uma nova edição do programa Sinergia, que contará com R$ 7 milhões em recursos do BID Lab, Fundo Vale, Santander e Bradesco. A iniciativa, coordenada pela Fundação CERTI e pelo Instituto CERTI Amazônia, é voltada a empreendimentos ligados à bioeconomia.

Serão selecionados 50 negócios do Brasil e outros quatro de países da Pan-Amazônia. Os participantes terão acesso gratuito a mentorias, consultorias, acompanhamento técnico e apoio ao desenvolvimento de produtos, além de oportunidades de conexão com investidores e mercados.


A seleção contempla iniciativas nas áreas de alimentos, biotecnologia, novos materiais, logística e tecnologias industriais, com foco no aproveitamento sustentável dos recursos da floresta. O programa será realizado em parceria com o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia (PBIA), em Belém (PA).

As atividades estão previstas para 2027. A proposta é contribuir para a estruturação dos empreendimentos e facilitar o acesso a investimentos e novos mercados.

Nos últimos quatro anos, a Jornada Amazônia informa ter mobilizado R$ 50 milhões para o setor de bioeconomia na região e reúne mais de 300 negócios vinculados à plataforma.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de novembro, pelo site Sinergia / Jornada Amazônia.

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