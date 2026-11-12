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Motociclista morre após colisão com ônibus na Avenida das Torres

Por
Redação 2
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Foto: Divulgação

MANAUS | Um motociclista morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após a motocicleta em que estavam ser atingida por um ônibus da empresa Líder Transporte, na Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, na altura do bairro Boas Novas, zona norte de Manaus.

De acordo com as informações iniciais, o motorista do coletivo teria atingido a motocicleta. Com a força do impacto, o condutor sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.


Uma mulher que estava na garupa também ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida por equipes de emergência, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar.

O corpo do motociclista foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente e apurar as responsabilidades pela colisão.

Por Correio da Amazônia

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