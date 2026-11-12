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Prêmio oferece formação em inteligência artificial para 50 mulheres empreendedoras

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Redação 2
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Foto: Divulgação

O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) está com inscrições abertas para o Prêmio Mulheres Empreendem o Futuro, que vai selecionar 50 mulheres para uma formação gratuita em inteligência artificial (IA). As inscrições seguem até 16 de novembro, pela internet.

A iniciativa, realizada em parceria com a OpenAI, prevê uma imersão presencial em Brasília, entre 30 de novembro e 2 de dezembro de 2026, com foco na aplicação de tecnologias em pequenos negócios.


Podem participar mulheres maiores de 18 anos, residentes no Brasil, que sejam proprietárias, sócias administradoras ou titulares de MEI ou microempresa ativa e atuem na gestão do empreendimento. Não é necessário ter conhecimento prévio em inteligência artificial.

As selecionadas terão acesso à formação prática, licença gratuita de ferramenta de IA por seis meses, mentorias e apoio para transporte e hospedagem, conforme as regras do edital.

A avaliação considerará critérios como relevância do negócio, inovação, impacto social e potencial de aplicação da inteligência artificial. Mulheres negras, indígenas, quilombolas e com deficiência poderão receber pontuação adicional.

O resultado preliminar será divulgado em 20 de novembro. As inscrições devem ser feitas pelo formulário eletrônico. O edital completo está disponível no portal do ministério.

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