Renato Junior destaca plantio de mais de 47 mil mudas em Manaus em 2026

O prefeito Renato Junior destacou que Manaus já ultrapassou a marca de 47 mil mudas plantadas em 2026, superando a meta anual de 40 mil. O balanço foi apresentado na noite desta quarta-feira (11), durante o início da revitalização do canteiro central da avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

A intervenção abrange um trecho de quatro quilômetros da via e prevê reconstrução do meio-fio, serviços de paisagismo e plantio de árvores. Nesta primeira etapa, foram plantadas mudas de oiti, ipê e pau-pretinho, espécies adaptadas ao clima da região.





Segundo Renato Junior, o projeto busca melhorar a aparência dos espaços públicos, ampliar a arborização e garantir mais segurança no trânsito. A obra é executada pelas secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Para manter as mudas durante a estiagem, a Prefeitura utiliza hidrogel nas covas e realiza irrigação diária com três caminhões-pipa. As plantas que não sobrevivem são substituídas.

A revitalização da Max Teixeira integra um conjunto de intervenções em dez canteiros centrais da capital, incluindo avenidas como Cosme Ferreira, 7 de Maio, Margarita, Silves e Castelo Branco.

O volume de mudas plantadas entre janeiro e outubro supera as 33 mil registradas em 2025, até então o maior resultado anual da cidade. Apesar do avanço, dados do Censo 2022 do IBGE apontam que apenas 44,81% dos moradores de Manaus vivem em trechos de vias com pelo menos uma árvore.