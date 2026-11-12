Ibama destrói trator usado em desmatamento e queimadas ilegais no Amazonas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), inutilizou um trator utilizado em desmatamento e queimadas ilegais em Autazes, no interior do Amazonas. A operação ocorreu nesta quarta-feira (11). O responsável pelas infrações acumula R$ 932 mil em multas ambientais.

Segundo o órgão, o equipamento era utilizado na retirada de vegetação nativa sem autorização, em uma região afetada por incêndios cuja fumaça chega a Manaus e outros municípios.





A destruição do trator foi justificada pela dificuldade de transporte do equipamento, pelos riscos à segurança das equipes e pela possibilidade de reutilização em novas infrações. Uma nova irregularidade foi identificada apenas seis dias após uma autuação anterior.

O histórico do responsável inclui quatro autos de infração entre 2023 e 2026. Entre as ocorrências estão o desmatamento de 93 hectares, com multa de R$ 463 mil, e incêndios que atingiram 33,36 hectares, resultando em multa de R$ 340 mil. Também foi aplicada penalidade de R$ 102 mil pelo uso irregular do fogo.

De acordo com o Ibama, as atividades ilegais provocam danos à biodiversidade e contribuem para o agravamento das queimadas, com impactos na saúde de moradores da região e de comunidades indígenas.