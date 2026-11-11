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Caprichoso encerra inscrições de toadas em nove dias e descarta prorrogação

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Redação 5
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Foto: Pedro Coelho

Os compositores que desejam fazer parte da construção musical do Boi Caprichoso em 2027 precisam ficar atentos ao calendário. Faltam apenas 9 dias para o encerramento das inscrições de toadas para o álbum digital Criação que vem da Alma. O prazo termina no dia 20 de novembro, às 23h59, no horário oficial de Manaus (AM), e não será prorrogado.

A seleção é uma oportunidade para compositores apresentarem suas obras e contribuírem com o repertório do Boi Caprichoso para o Festival de Parintins 2027. O edital contempla exclusivamente as categorias Toadas Livres e Toadas de Galera.


As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected], com o envio de toda a documentação exigida no edital. Cada compositor pode inscrever até cinco toadas, individualmente ou em parceria, com no máximo três integrantes por composição.

Premiação valoriza os compositores

O processo seletivo oferece uma premiação de R$ 6 mil para cada toada selecionada, independentemente da quantidade de autores, desde que a documentação esteja regular.

Além disso, as três obras mais bem classificadas receberão, cumulativamente, o Prêmio Raimundinho Dutra, com valores de R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro.

As composições selecionadas integrarão o álbum digital do Boi-Bumbá Caprichoso 2027, com lançamento nas principais plataformas de streaming de áudio, ampliando o alcance das obras e valorizando a produção musical dos artistas ligados ao Boi da Estrela.

O presidente do Boi Caprichoso, Diego Mascarenhas, destaca a importância da participação dos compositores na construção do repertório azul e branco e reforça o chamado para que os artistas não deixem a inscrição para a última hora.

“Estamos nos aproximando do encerramento das inscrições e queremos que nossos compositores aproveitem essa oportunidade. Cada toada representa criatividade, talento e identidade com o nosso Boi. O álbum Criação que vem da Alma será mais um espaço para valorizar esses artistas e fortalecer a musicalidade do Caprichoso. Temos uma premiação importante, mas, acima de tudo, queremos estimular a criação e reconhecer quem contribui com a história do nosso Boi. O prazo termina no dia 20 de novembro e não haverá prorrogação. Por isso, pedimos que todos organizem a documentação e façam suas inscrições dentro do período estabelecido”, afirmou Diego Mascarenhas.

O edital estabelece que as composições devem ser inéditas e acompanhadas da documentação obrigatória, incluindo ficha de inscrição, declarações, documentos pessoais, comprovante de residência, gravação em MP3 e letra da toada em arquivo editável ou PDF.

Os compositores interessados devem consultar o edital completo e conferir todos os requisitos antes de encaminhar suas inscrições.

Edital:

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