quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas MPE pede inelegibilidade de Roberto Cidade

MPE pede inelegibilidade de Roberto Cidade

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que o governador Roberto Cidade (União Brasil) seja declarado inelegível por oito anos, em razão de suposto abuso de poder político e de autoridade nas eleições de 2026. A representação, apresentada na terça-feira (10), aponta o uso da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) para favorecer sua candidatura.

O órgão também solicita o afastamento imediato do presidente da agência, William Abreu. A ação inclui ainda a secretária estadual de Assistência Social, Ana Beatriz Lobo Moutinho Breval, e a secretária executiva do Fundo de Promoção Social, Adriana Cunha Pimentel.


Entre as suspeitas investigadas estão contratações e demissões irregulares de funcionários durante o período eleitoral. Dados do eSocial citados na representação apontam 880 admissões e 507 desligamentos entre 1º de julho e 25 de agosto.

O Ministério Público questiona rescisões registradas com datas anteriores, mas comunicadas posteriormente. A representação aponta ainda que trabalhadores teriam sido obrigados a divulgar material de campanha nas redes sociais e participar de eventos eleitorais, com presença monitorada por QR Code.

Sobre o vice-governador Serafim Corrêa (PSB), o MPE pede apenas o reconhecimento de que teria sido beneficiado pelas condutas, sem aplicação de sanção.

Artigo anteriorTrabalhador poderá autorizar bancos a consultar extrato do FGTS
Próximo artigoChuvas abaixo da média prolongam vazante dos rios na Bacia Amazônica

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.