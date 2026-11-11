MPE pede inelegibilidade de Roberto Cidade

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que o governador Roberto Cidade (União Brasil) seja declarado inelegível por oito anos, em razão de suposto abuso de poder político e de autoridade nas eleições de 2026. A representação, apresentada na terça-feira (10), aponta o uso da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) para favorecer sua candidatura.

O órgão também solicita o afastamento imediato do presidente da agência, William Abreu. A ação inclui ainda a secretária estadual de Assistência Social, Ana Beatriz Lobo Moutinho Breval, e a secretária executiva do Fundo de Promoção Social, Adriana Cunha Pimentel.





Entre as suspeitas investigadas estão contratações e demissões irregulares de funcionários durante o período eleitoral. Dados do eSocial citados na representação apontam 880 admissões e 507 desligamentos entre 1º de julho e 25 de agosto.

O Ministério Público questiona rescisões registradas com datas anteriores, mas comunicadas posteriormente. A representação aponta ainda que trabalhadores teriam sido obrigados a divulgar material de campanha nas redes sociais e participar de eventos eleitorais, com presença monitorada por QR Code.

Sobre o vice-governador Serafim Corrêa (PSB), o MPE pede apenas o reconhecimento de que teria sido beneficiado pelas condutas, sem aplicação de sanção.