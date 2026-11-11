Confiante na Justiça, Maria do Carmo diz que ‘não vai pagar pelo crime que outras pessoas cometeram’

A ex-candidata ao Governo do Amazonas, Maria do Carmo Seffair (PL), negou envolvimento na produção e na divulgação de um vídeo que utilizou imagens da filha do governador eleito Omar Aziz (PSD). Após prestar depoimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), nesta quarta-feira (11), ela afirmou que não pode ser responsabilizada por ações de outras pessoas.

“Eu não vou pagar pelo crime que outras pessoas cometeram. Eu não vou ser responsabilizada pelo erro de terceiro. A gente está falando aqui de um processo penal, em que a responsabilidade não pode ser de quem não participou. Então, eu não participei”, afirmou a empresária ao declarar que também não chegou a ver o vídeo em questão.





O inquérito investiga a origem e a disseminação de um vídeo que mostrava Omar Aziz ao lado da filha e fazia referência à chamada CPI da Pedofilia. O conteúdo foi compartilhado em aplicativos de mensagens na véspera do segundo turno das eleições.

A defesa apresentada pela ex-candidata também se apoia no princípio da intranscendência penal, que impede que a responsabilidade por um crime seja transferida a outra pessoa. O objetivo da investigação é identificar quem produziu, financiou e compartilhou o material, além de esclarecer se houve envolvimento de integrantes da campanha eleitoral.

A ex-candidata também comentou a prisão de Jefferson Coronel, responsável pelo marketing de sua campanha. Ele foi detido em São Paulo no último domingo (8). Sem entrar em detalhes sobre o caso, Maria do Carmo classificou a situação como grave e afirmou que a investigação envolvendo o marqueteiro deve ser conduzida separadamente.

“Eu acho que o caso do Jefferson é um caso sério que demanda outro cuidado e a gente não pode misturar as estações. Nós estamos diante de dois fatos bem distintos”, disse.

Maria do Carmo encerrou a entrevista afirmando que confia na Justiça. “A justiça será feita. Não devo nada”, finalizou.