Empresas apostam em benefícios flexíveis para engajar trabalhadores no Amazonas

O comércio e o setor de serviços concentravam 391.451 empregos formais no Amazonas em maio de 2026, o equivalente a 68,4% do total, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), compilados pela Fecomércio-AM. Já o Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou 135.080 trabalhadores em agosto, entre efetivos, temporários e terceirizados, de acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Nesse cenário, a oferta de benefícios corporativos aparece entre os fatores considerados pelas empresas na busca por profissionais e na manutenção das equipes. A discussão envolve a adaptação dos pacotes às diferentes necessidades dos trabalhadores, que podem variar conforme o perfil e o momento de vida de cada funcionário.





Para o diretor executivo de vendas da Up Brasil, Julio Cesar Cunha Bueno, a flexibilização dos benefícios permite ampliar as opções oferecidas aos colaboradores e adequá-las a diferentes demandas.

A empresa desenvolveu o UpLivit, cartão que reúne até dez categorias de benefícios, incluindo Saúde & Bem-Estar, Cultura & Entretenimento e Saldo Livre, além das modalidades de alimentação e refeição.

O assunto será abordado durante o 23º Congresso Amazonense de Recursos Humanos (CONAMARH 2026), nos dias 10 e 11 de novembro, no Teatro Manauara, em Manaus. O evento reúne profissionais e gestores para discutir os desafios da gestão de pessoas e as mudanças no mercado de trabalho.

No Amazonas, a Up Brasil informa atender 143 empresas e manter uma rede com mais de 2 mil estabelecimentos credenciados. Em Manaus, são mais de 28 mil usuários com cartões ativos. A companhia também registrou mais de 95 mil transações na capital em 2026. Segundo a empresa, o volume movimentado com cartões de vale-alimentação e vale-refeição cresceu 35,7% em comparação ao ano anterior.