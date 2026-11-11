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Trabalhador poderá autorizar bancos a consultar extrato do FGTS

Por
Redação 5
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Reprodução/Internet

A Caixa Econômica Federal passou a permitir, que trabalhadores autorizem instituições financeiras a consultar informações do extrato do FGTS para comprovar renda ou vínculo empregatício em operações de crédito.

Com a medida, não é mais necessário baixar, imprimir e entregar o documento aos bancos. A consulta é feita diretamente na base do fundo, mediante autorização do titular.


A autorização é gratuita, vale por 90 dias e pode ser cancelada a qualquer momento. O trabalhador também escolhe quais instituições terão acesso aos dados.

As principais regras são:

  • Prazo: validade de 90 dias;
  • Histórico: consulta aos depósitos dos últimos 12 meses;
  • Privacidade: não permite acesso ao saldo total da conta;
  • Controle: o trabalhador pode revogar a autorização quando quiser;
  • Gratuidade: não há cobrança pelo serviço.

Como funciona

A autorização pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou presencialmente em uma agência da Caixa. Após a liberação, as instituições habilitadas podem consultar os depósitos para verificar informações sobre renda e vínculo empregatício.

Segundo a Caixa, a iniciativa torna a comprovação de dados mais prática e segura, reduzindo o uso de documentos adulterados ou inconsistentes.

Habilitação das instituições

Antes de utilizar o serviço, os bancos precisam ser habilitados pela Caixa. A solicitação deve ser enviada pelo e-mail corporativo [email protected], acompanhada da documentação prevista no Manual Operacional.

Inclusão financeira

A Caixa avalia que o compartilhamento de dados pode ampliar a inclusão financeira, permitindo que bancos analisem melhor o perfil dos clientes e ofereçam serviços mais adequados.

O manual com as orientações está disponível no site da Caixa, na seção de downloads, e no portal do FGTS, em “Destaques”, na opção “Consulta Extrato FGTS”.

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