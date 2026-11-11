Chuvas abaixo da média prolongam vazante dos rios na Bacia Amazônica

A falta de chuvas na bacia do rio Amazonas tem contribuído para a continuidade da vazante e a redução dos níveis dos rios. Em algumas estações de monitoramento, as cotas estão próximas das mínimas históricas para novembro. Os dados constam no 45º Boletim de Alerta Hidrológico, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Segundo a pesquisadora do órgão Luna Gripp, os rios Branco, em Roraima, e Acre, no Acre, apresentam níveis próximos dos menores já registrados para o mês. No Amazonas, estações de Manaus, Manacapuru, Beruri, Careiro da Várzea e Parintins também registram cotas no limite inferior da faixa de normalidade.





Em Manaus, o rio Negro permaneceu estável nos últimos dias, com nível próximo de 16,40 metros. Já em São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro houve redução mais acentuada na última semana. Em Barcelos, a cota ficou em torno de 3 metros.

No rio Solimões, o nível apresentou pequena elevação em Tabatinga, chegando a 3,71 metros. Em Itapéua, no município de Coari, e Manacapuru, as cotas permaneceram estáveis, em 5,39 e 7,05 metros, respectivamente.

Na bacia do Purus, o rio segue em recuo em Beruri. Já em Rio Branco (AC), o nível do rio Acre registrou 1,65 metro. No Madeira, foram observadas pequenas oscilações em Humaitá e Porto Velho, onde a cota chegou a 4,05 metros.

No rio Amazonas, os níveis também permaneceram estáveis em diferentes trechos, com registros de 3,44 metros em Itacoatiara, -0,34 metro em Parintins, 0,70 metro em Óbidos, 2,69 metros em Almeirim e 4,02 metros em Careiro.