Lula coloca proteção das florestas no centro da agenda climática da COP31

Presidente brasileiro participa da Cúpula de Líderes em Antália, na Turquia, e defende cooperação internacional, financiamento climático e medidas concretas para conservar as florestas tropicais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (11) da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), realizada em Antália, na Turquia, onde a proteção das florestas tropicais ocupa posição de destaque na agenda internacional.





Durante a abertura da Cúpula, Lula defendeu a necessidade de transformar os compromissos climáticos em medidas efetivas, ampliar a cooperação internacional e fortalecer os instrumentos de financiamento para conservação ambiental.

O presidente também destacou os Mapas do Caminho desenvolvidos a partir da COP30, realizada em Belém, e a importância de interromper e reverter o desmatamento e a degradação florestal.

Encontro internacional sobre florestas

A programação oficial da COP31 prevê para esta quarta-feira, das 15h às 17h, horário de Antália, um encontro de alto nível dedicado à proteção das florestas.

Segundo a agenda divulgada pelo Ministério da Fazenda, o evento contará com representantes do Brasil, República Democrática do Congo, República do Congo, Finlândia, Noruega, Países Baixos, Guiana e Colômbia.

A reunião representa uma oportunidade para fortalecer a cooperação entre países que possuem grandes áreas florestais e parceiros internacionais interessados em financiar sua conservação.

Um dos instrumentos em discussão é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa voltada à criação de mecanismos financeiros de longo prazo para recompensar países pela manutenção de suas florestas tropicais.

Amazônia no centro das discussões

A Amazônia possui importância estratégica para a biodiversidade, os ciclos hidrológicos e a estabilidade climática. Sua proteção depende da combinação entre políticas de conservação, fiscalização ambiental, prevenção de incêndios, monitoramento e valorização das populações tradicionais.

No Amazonas, a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por meio de suas equipes de fiscalização e do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), evidencia os desafios operacionais de proteger a floresta em um território de grandes dimensões e complexidade logística.

O fortalecimento dessas políticas exige recursos permanentes, profissionais qualificados, tecnologia e cooperação entre instituições públicas.

Joel Araújo, Superintendente do Ibama no Amazonas, se manifestou dizendo:

“Somos o estado com a maior floresta preservada do mundo. Precisamos que a COP31 olhe por nós e entenda que aqui está a maior biodiversidade do Planeta, a maior presença de povos tradicionais e o maior potencial para o desenvolvimento sustentável”

Financiamento e resultados

A discussão internacional sobre financiamento climático também envolve a necessidade de garantir que os investimentos produzam benefícios verificáveis para os países e as comunidades que contribuem para a conservação ambiental.

A experiência amazônica demonstra que a proteção das florestas exige continuidade administrativa, planejamento e capacidade de resposta aos crimes ambientais e aos eventos climáticos extremos.

O encontro da COP31 reforça a importância da cooperação internacional e do desenvolvimento de mecanismos financeiros capazes de apoiar a conservação florestal em longo prazo.

Eventuais novos compromissos financeiros ou decisões do encontro deverão ser divulgados após confirmação oficial.

Fontes: UNFCCC, Ministério da Fazenda, Agência Gov/Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.