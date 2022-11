Ações da COE resultaram na apreensão de mais de 10 toneladas de drogas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), apreendeu 10,1 toneladas de entorpecentes entre janeiro e outubro deste ano. As ações da unidade integraram a Operação Hórus e foram desencadeadas em conjunto com a Polícia Federal, por meio do Programa Guardiões da Fronteira.

Em dez meses, a quantidade de entorpecentes apreendida pela Companhia é maior do que a apreendida nos anos de 2020 e 2021 juntos. Em 2020, as ações da PMAM resultaram na apreensão de 2,4 toneladas e, em 2021, totalizaram 7,6 toneladas de drogas apreendidas.

“O resultado é fruto dos investimentos realizados pelo governador Wilson Lima para combater o crime organizado no estado. Destaque ainda para a parceria com o Governo Federal, por meio da Polícia Federal, que possibilitou a Polícia Militar intensificar as operações contra o tráfico internacional de drogas”, destacou o coronel Vinicius Almeida, comandante da PMAM.

O comandante da COE, capitão Szezypior Neto, também destacou o apoio dos governos federal e estadual às ações da corporação. “Quero enaltecer os investimentos que a COE recebeu, e isso é fruto desse resultado. Para nós é um fato histórico. Em 31 anos de existência, nós conseguimos bater esse recorde em 2022, com mais de dez toneladas de drogas apreendidas”.

Destaque

No mês de outubro de 2022, em apenas uma ação, 1,4 tonelada de maconha do tipo skunk foi apreendida durante operação no rio Marié, localizado entre os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, distantes 630 e 852 quilômetros de Manaus, respectivamente.

“Vale destacar que foi mais uma operação integrada com a Polícia Federal, em que nós permanecemos mais de 20 dias em patrulhamento fluvial e rural no Alto Rio Negro e conseguimos lograr êxito”, apontou Szezypior Neto.

Integração

Além da PF, algumas ações também tiveram apoio de outras unidades especializadas da PMAM, como Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb).

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.