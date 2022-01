Adaf entrega aparelhos para ajudar no atendimento dos produtores do interior

Comprometida em proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, oferecer mais conforto aos produtores que buscam atendimento e agilizar a emissão digital de documentos, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) intensificou, em 2021, o aparelhamento das Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs) instaladas no interior do estado com o envio de novos mobiliários e equipamentos, e a implantação de um sistema de internet via satélite.

Esse processo terá continuidade em 2022, com o apoio de uma empresa de logística contratada para levar os equipamentos às unidades do interior.

No total, foram investidos R$ 261,7 mil do orçamento ordinário na primeira fase de reestruturação dos escritórios da autarquia. A aquisição inicial contemplou mais de 600 equipamentos, como cadeiras, mesas, armários, bebedouros elétricos e pulverizadores. Iranduba, Manacapuru e Rio Preto da Eva estiveram entre as cidades que já fizeram a retirada dos itens, em Manaus, em novembro do ano passado.

O diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, enfatiza que os novos insumos foram adquiridos para somar e otimizar a atuação da instituição no interior do Amazonas.

“A aquisição de móveis e utensílios para as Ulsavs da Adaf atendeu um planejamento que identificou a necessidade desses itens, visando aparelhar nossos escritórios para melhorar as condições de trabalho de nossas equipes do interior do estado e garantir o melhor atendimento das demandas de nossos produtores rurais. Fomentar a qualidade do serviço de defesa para os produtores do Amazonas é um dos compromissos do governador, Wilson Lima, que não mede esforços para alavancar o setor primário local”, destacou.

Em 2022, o envio de móveis e equipamentos aos escritórios continuará, desta vez com o apoio de uma empresa de transporte contratada por meio de licitação e que deverá ser a responsável por levar os materiais aos municípios.

O chefe de Departamento Administrativo Financeiro da Adaf, Manoel Neto, informa que a licitação da empresa de transporte já foi realizada e que o processo está em fase final de contratação para a retomada da entrega de mobiliário e equipamentos nos próximos meses. Ele destaca ainda que itens como computadores, tablets e aparelhos de GPS e de ar-condicionado deverão ser adquiridos na segunda fase do processo de estruturação das unidades do interior.

Internet via satélite – Focada em encurtar distâncias, facilitar o trabalho dos servidores e melhorar a vida dos produtores rurais, a Adaf deu início, em abril de 2021, à implantação de um sistema de internet via satélite em 51 Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal, no interior do Amazonas. Viabilizada por meio de uma licitação, a instalação contemplou inicialmente o município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus), seguido das cidades de Manaquiri, Careiro da Várzea e Autazes.

Os escritórios de Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Nova Olinda do Norte, Borba, Itacoatiara, Beruri, Silves, Urucurituba, Novo Aripuanã, Itapiranga, Codajás, São Sebastião do Uatumã, Boa Vista do Ramos, Maués, Barreirinha, Manicoré, Coari, Parintins, Nhamundá, Tefé, Humaitá, Canutama, Santa Isabel do Rio Negro, Fonte Boa, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Benjamin Constant, além dos distritos de Novo Céu e Novo Remanso também receberam o serviço.