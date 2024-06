Adaf reforça necessidade de atualização de animais de produção no Amazonas

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) está alertando os pecuaristas dos 13 municípios do estado, que são livres de febre aftosa sem vacinação, para a necessidade de atualizar o cadastro de seus animais de produção até o dia 15 de junho. Este processo é fundamental para preservar o patrimônio animal no Amazonas.





A atualização cadastral abrange uma ampla gama de animais de produção, incluindo bois, búfalos, cavalos, jumentos, mulas, suínos, cabras, ovelhas, galinhas, perus, patos, aves ornamentais, peixes e abelhas. Os pecuaristas devem preencher e entregar a ficha de notificação em um dos escritórios da Adaf ou enviá-la pelo atendimento remoto via WhatsApp, no número (92) 99238-5568. Este cadastro é obrigatório e faz parte das estratégias do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para viabilizar o rastreamento dos animais.

As cidades que precisam atualizar suas informações são: Apuí, Boca do Acre, Canutama, Eirunepé, Envira, Guajará, Humaitá, Itamarati, Ipixuna, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini e parte de Tapauá. A febre aftosa é uma doença que causa graves prejuízos econômicos e sociais, afetando produtores, empresários e famílias rurais, levando à perda da produção e ao sacrifício compulsório de animais.

A Adaf destaca que a atualização do cadastro dos animais é um dos requisitos para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA). Durante as campanhas de atualização, a movimentação dos animais só será permitida após a atualização do rebanho, exceto quando destinados ao abate.

Os produtores que não atualizarem as informações sobre os animais podem sofrer o bloqueio da ficha de movimentação, documento que registra todas as emissões de GTA e declarações da propriedade. As multas para quem não cumprir a atualização são de R$ 20 por animal de médio porte (ovinos, caprinos e suínos) e R$ 40 por animal de grande porte (bovídeos e equídeos).

A Adaf reforça a importância dessa atualização para garantir a saúde e a segurança do patrimônio animal no Amazonas.