Forças de Segurança prendem duas mulheres com 5 kg de cocaína em Coari

MANAUS | Cinco quilos de pasta base de cocaína, avaliadas em mais de R$287 mil, foram apreendidas por policiais militares que atuam na Base Arpão 1, na noite de domingo (02), no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Duas mulheres de 45 e 41 anos foram presas na ação.





A apreensão ocorreu por volta das 23h30, durante abordagem na embarcação N/M M Fernandes, oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino a capital amazonense. No ato da fiscalização, a cadela Havana, da Companhia Independente de Policiamento de Cães (CipCães), indicou que havia entorpecentes no interior de um dos camarotes.

Após uma busca minuciosa por todo alojamento, a cadela sinalizou mais uma vez sobre as drogas que estavam em uma caixa de isopor. Ao abrirem, os policiais encontraram cinco tabletes de pasta base de cocaína e apreenderam dois aparelhos celulares.

As duas mulheres responsáveis pela caixa de isopor foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas para a Delegacia da Base Arpão.