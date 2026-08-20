Guarda Municipal detém indivíduos por importunação sexual e receptação em Manaus

A Prefeitura de Manaus, informa que a Guarda Municipal de Manaus (GMM) deteve, na quarta-feira, 19/8, dois indivíduos em ocorrências distintas na capital.

Na primeira ação, no início da tarde, uma equipe foi acionada via Central para atender a uma denúncia de importunação sexual na praia da Ponta Negra, zona Oeste. Conforme relato, um indivíduo teria tentado beijar uma mulher sem o consentimento da mesma.





O indivíduo e a vítima foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

No início da noite, durante patrulhamento preventivo, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) recebeu uma denúncia sobre indivíduos que estariam utilizando entorpecentes em uma praça pública. Durante a abordagem, foram encontradas porções de substâncias, supostamente entorpecentes, e um aparelho celular com restrição de roubo.

Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

A Guarda Municipal de Manaus reforça seu compromisso com a segurança da população, por meio de ações preventivas e ostensivas em diferentes áreas da capital.