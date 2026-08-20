Candidato Sérgio Moro disse que visitou a ‘Santa Casa de Cascavel, no Paraná’, só que o hospital nunca existiu

Durante sabatina no Jornal da Manhã da Jovem Pan News, o senador e candidato ao governo do Paraná Sergio Moro afirmou ter visitado a “Santa Casa de Cascavel” e conversado com sua direção sobre um déficit financeiro. O equívoco gerou repercussão nas redes sociais, pois não existe um hospital com essa denominação no município.

Durante uma entrevista, ao defender propostas para a saúde pública, o Sérgio Moro até disse ter conversado com a direção dessa suposta “Santa Casa de Cascavel”, o detalhe é que a instituição não existe na rede de saúde do município e muito menos tem corpo diretivo e médicos.





Equívocado

O equivocado Ségio Moro, Moro discutia propostas para a saúde pública e mencionou a suposta visita para ilustrar problemas de financiamento de hospitais filantrópicos. Ele declarou ter ouvido da gestão do local um déficit mensal de R$ 500 mil.

Internautas e veículos de imprensa apontaram que Cascavel possui outras unidades de saúde importantes, como o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e o Hospital Uopeccan, mas nenhuma se chama Santa Casa. Outros, trataram o assunto com ‘galhofa’, tipo: o senador Sérgio Moro pode ter conversado com almas penadas pelos corredores de uma Santa Casa fictícia.

Repercussão política

O deslize foi amplamente comentado por adversários e analistas políticos como uma falha de conhecimento sobre a infraestrutura do estado.

Eleitores e críticos lembraram que o candidato já havia morado na cidade no início de sua carreira jurídica, o que tornou a citação ao hospital inexistente ainda mais perceptível.