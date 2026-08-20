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Terremoto de magnitude 6,7 atinge o sul do Peru

Por
Redação 5
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O epicentro foi localizado a 35 quilômetros ao norte de Coracora, na província de Parinacochas - Fotomontagem

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu nesta quinta-feira (20) várias regiões do sul do Peru, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A informação é da AFP.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) estimou a magnitude em 7,2 e a profundidade em 108 quilômetros. Já o USGS apontou profundidade de 66,6 quilômetros e classificou o tremor como “muito forte” em algumas áreas.


O epicentro foi localizado na província de Parinacochas, no departamento de Ayacucho, a cerca de 791 quilômetros a leste de Lima, em uma região pouco povoada. A cidade mais próxima, Coracora, tem cerca de 11 mil habitantes.

Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais.

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu nesta quinta-feira (20) várias regiões do sul do Peru, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A informação é da AFP.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) estimou a magnitude em 7,2 e a profundidade em 108 quilômetros. Já o USGS apontou profundidade de 66,6 quilômetros e classificou o tremor como “muito forte” em algumas áreas.

O epicentro foi localizado na província de Parinacochas, no departamento de Ayacucho, a cerca de 791 quilômetros a leste de Lima, em uma região pouco povoada. A cidade mais próxima, Coracora, tem cerca de 11 mil habitantes.

Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais.

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