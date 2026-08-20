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Bancários do Amazonas paralisam atividades nesta quinta-feira (20)

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Redação 5
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Foto_ Jadson Lima_g1 AM/Reprodução

Bancários do Amazonas paralisaram as atividades nesta quinta-feira (20), em adesão a uma mobilização nacional. Em Manaus, todas as agências da Caixa estão fechadas, além de unidades do Santander e Bradesco no Centro. Em Itacoatiara, todos os bancos também aderiram.

A categoria reivindica reajuste com reposição da inflação e aumento real de 5%, além de melhorias na PLR, plano de saúde e condições de trabalho.


Segundo o Sindicato dos Bancários do Amazonas, a paralisação ocorre após oito rodadas de negociação sem proposta dos bancos. Uma nova reunião está marcada para segunda-feira (24). Sem avanços, o sindicato pode convocar assembleia para discutir uma greve geral.

A mobilização também surpreendeu clientes que buscavam atendimento presencial em Manaus. Alguns relataram ter precisado adiar compromissos e resolver pendências bancárias.

*Com informação do g1/Amazonas

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