Turismo sustentável ganha papel de destaque na estratégia econômica de Omar para o AM

O turismo sustentável é tratado como um dos vetores estratégicos para diversificar a economia do Amazonas e gerar emprego, renda e oportunidades no interior no Plano Estratégico de Desenvolvimento apresentado pelo candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD). A proposta é reposicionar o setor a partir das vocações naturais e culturais do Estado, com investimentos em infraestrutura, conectividade, qualificação profissional e promoção dos destinos.

Entre 2019 e 2024, o número total de turistas caiu de 624.744 para 415.590, uma redução superior a 33%. Entre os estrangeiros, a retração chegou a 75%. Para reverter o cenário, o plano estabelece como prioridades a reestruturação institucional, a recuperação da imagem do Amazonas, a ampliação da infraestrutura e da acessibilidade, a segmentação da oferta e a interiorização das políticas públicas.





A estratégia parte da avaliação de que o turismo pode ser uma alternativa econômica importante para o Estado, especialmente diante da necessidade de diversificação provocada pelas mudanças na arrecadação decorrentes da Reforma Tributária. O plano destaca que a atividade movimenta mais de 50 segmentos da economia e tem capacidade de gerar trabalho, renda e inclusão, com impactos distribuídos para além da capital.

Natureza e cultura como produtos

Entre as propostas, o plano estabelece cinco segmentos prioritários: turismo cultural, turismo de cruzeiros, turismo de eventos, turismo de natureza e pesca esportiva. O turismo de natureza inclui ecoturismo, turismo de base comunitária, observação de aves, hospedagem na selva e outras experiências de baixo impacto. Já o turismo cultural prevê a valorização das tradições, do patrimônio histórico e da interação com comunidades tradicionais e povos indígenas.

Para a interiorização também é previsto criação de núcleos municipais de turismo, capacitação de comunidades, formalização de empreendimentos e destinação de um percentual fixo do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para infraestrutura, promoção e interiorização do setor.

Em agendas recentes, Omar também defendeu a criação de novos produtos turísticos que valorizem o patrimônio amazônico. Entre as ideias apresentadas está a implantação de um zoológico com aquário dedicado aos peixes da Amazônia, além de restaurantes e lojas voltadas a produtos regionais.

“Meu sonho é fazer um zoológico, com um aquário, com todos os peixes da Amazônia, sendo gerenciado pelo Exército brasileiro, com restaurantes, e com lojas de produtos da Amazônia”, afirmou.

O candidato também citou experiências já desenvolvidas no interior como exemplos do potencial econômico associado à cultura e ao conhecimento das comunidades.

“Em Benjamin Constant, estão produzindo biojoias e vendendo para o mundo. Os nossos povos originários, os indígenas, eles têm uma capacidade de fazer uma coisa repetidamente perfeita”, exemplificou.

A valorização dessas iniciativas dialoga com a estratégia do plano de fortalecer produtos de base comunitária, experiências autênticas e cadeias produtivas locais. O documento prevê, ainda, a qualificação de comunidades e a formalização de empreendimentos turísticos no interior, envolvendo atividades como artesanato, gastronomia, hospedagem, transporte e serviços ambientais.

Mais infraestrutura e conectividade

Para ampliar o fluxo turístico, o plano prevê a requalificação de portos e aeroportos de municípios estratégicos, recuperação de rodovias ligadas ao turismo e ampliação da malha aérea. No Plano de Ação 2027-2030, estão previstas a requalificação de portos e aeroportos turísticos, a captação e manutenção de voos nacionais e internacionais estratégicos e a implantação de parques e áreas temáticas na capital e entorno.

A conectividade também é um dos pontos abordados por Omar em suas agendas. O candidato tem criticado os preços das passagens para municípios do interior e citado trechos para interiores que ultrapassam R$ 7 mil.

“A nossa intenção é criar uma companhia aérea regional, do nosso estado. Com isso poderemos ter a facilidade, aproveitando os aeroportos dos municípios que já existem e os outros sete que iremos fazer”, afirmou.