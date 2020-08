Adlux fará workshop com cabeleireiros profissionais em Manaus

Nesta segunda-feira (17), a partir das 8h, a Adlux Manaus realiza um workshop. O evento é voltado para todos os cabeleireiros interessado em produtos de alta qualidade para os seus empreendimentos.

De acordo com a empresária Venina Savedra, o workshop é mais um diferencial da Adlux. “Queremos sempre manter uma relação sólida e estreita com o nosso público-alvo. Pensando nisso, surgiu a ideia do workshop, que nos deixa ainda mais próximos e agrega conhecimento”, afirmou.

A empresária disse ainda que o evento seguirá todas as recomendações sanitárias devido a pandemia do coronavirus. “Vamos respeitar o distanciamento social, haverá álcool em gel e será obrigatório o uso de máscaras”, enfatizou.

O workshop acontece na sede da fábrica Adlux Manaus, localizada na avenida Cosme Ferreira, 1.225, Aleixo. Os participantes terão coffee break, certificado e acesso a sorteios.

A inscrição custa R$ 15. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 9 9478-9234.