Adolescente morre eletrocutado após tentar tirar pipa de fiação

MANAUS – No final da tarde deste domingo, (16), um jovem de apenas 14 anos, morreu eletrocutado após tentar retirar uma pipa, de uma fiação elétrica de alta tensão. O fato aconteceu por volta das 17h, no momento em que o jovem estava no terceiro andar de uma residência, na rua Bandeirantes, bairro Lírio do Vale 1, zona Centro-Oeste de Manaus.

O jovem teria tentado retirar a pipa com um cabo de vassoura de alumínio no momento em que sofreu o acidente. A perícia foi acionada para o local e em seguida o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia