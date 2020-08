Partida de futebol termina em morte no campo do Vermelhão

MANAUS – AM | Um crime brutal foi registrado na noite de domingo, (16) por volta das 19h40min, no campo do Vermelhão, bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus. Um gesseiro se 31 anos, identificado como Marleno da Silva Ferreira, foi atingido com uma facada no pescoço após entrar em uma briga durante uma partida de futebol.

Após agredir um homem identificado como Tapauá, o acusado saiu do campo e foi até sua residência, ao voltar, puxou uma faca e desferiu o golpe contra a vítima que morreu no Serviço de Pronto Atendimento, (SPA), na Redenção. O assassino identificado como Tapauá, fugiu do local e até o momento não foi localizado. A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia