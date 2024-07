ADS divulga a programação das Feiras de Produtos Regionais em Manaus

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizará normalmente as Feiras de Produtos Regionais nesta semana na zona urbana e rural de Manaus. A iniciativa é realizada de terça a quinta, além do sábado e domingo, em pontos estratégicos da capital amazonense.





As feiras da ADS desempenham um papel crucial na divulgação e comercialização dos produtos regionais, contribuindo para fortalecer a economia local. A iniciativa visa criar um ambiente propício para que os empreendedores possam apresentar seus produtos de forma atrativa e acessível aos consumidores.

“Venha aproveitar as nossas feiras! Aqui, você encontrará uma variedade de produtos de alta qualidade e poderá desfrutar de um excelente café da manhã ou da tarde preparado pelos nossos feirantes. Não perca essa oportunidade”, convidou o gerente de feiras da ADS, Rondyeliton Lima.

Toda terça-feira, as edições acontecem no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, Chapada, das 15h às 19h; e no Sumaúma Park Shopping, situado na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, das 14h às 19h. Na quarta-feira, é possível encontrar as edições no Shopping Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, das 15h às 19h; também há edições na Secretaria de Estado de Assistência Social, na avenida Darcy Vargas, Chapada, das 11h às 17h; e no Studio 5, com entrada pela rua Paranavaí (antiga Manaus 2000) – Distrito Industrial I, das 14h às 19h.

Às quintas-feiras, as edições são realizadas na Praça de Alimentação do Dom Pedro, na rua José Bonifácio, das 15h às 19h; e no Manaus Plaza Shopping, na avenida Djalma Batista, Chapada, das 15h às 19h. Aos sábados, é possível encontrar as edições no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, Crespo, das 5h às 11h; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, Cidade Nova, das 5h às 11h; na rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva, das 07h às 15h; e no Comando Geral da Polícia Militar, na rua Benjamin Constant, Petrópolis, das 5h às 9h.

Aos domingos, as edições são realizadas no estacionamento da praia da Ponta Negra, no bairro Ponta Negra, das 6h às 11h; e na rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h.

O feirante Theyllon Santana participa das feiras da ADS há três anos. Ele fala sobre a importância das edições e sobre os principais produtos que comercializa. “As feiras promovidas pela ADS são de extrema importância, pois nos proporcionam uma fonte adicional de renda. Há três anos, participo das edições, comercializando temperos, grãos e uma ampla variedade de chás. Convido você, cliente, a prestigiar uma das nossas feiras, que estão espalhadas por toda Manaus”, disse.

Edição especial

Neste mês de julho, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realizará a terceira edição especial das Feiras de Produtos Regionais na sede da Secretaria de Administração e Gestão (Sead), localizada na avenida Constelação, n° 30, Conjunto Morada do Sol – Aleixo. O evento acontecerá das 8h às 13h, nesta quinta-feira (04/07). Além disso, haverá a sexta edição especial da Feira de Produtos Regionais da ADS na sede da Superintendência de Habitação (Suhab), situada na avenida Efigênio Salles, 1.570, também no Aleixo, zona centro-sul. A edição ocorrerá das 8h às 12h, na última semana do mês, especificamente no dia 31 de julho (quarta-feira).

Novidade

No fim de semana, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realizou a primeira edição especial das Feiras de Produtos Regionais na sede da Associação dos Agricultores da Comunidade Frederico Veiga (Asacofv), localizada na rodovia BR-174, km 8, ramal da Vitória. O evento contou com a participação de 13 produtores da região. A programação será realizada na última semana de cada mês, das 6h às 12h.