Primeira desistência: Carol Braz não é mais candidata a prefeita de Manaus

Em entrevista a um programa de TV de Manaus, a defensora pública e pré-candidata a vereadora de Manaus Carol Braz (MDB) respondeu se participaria de uma composição de candidatura majoritária na disputa das eleições municipais a serem realizadas em outubro.





Perguntada se a pré-candidata, que vem se tornando uma das principais liderança do MDB no estado, poderia compor uma chapa majoritária de disputa da Prefeitura de Manaus como vice-prefeita, afirmou que “está à disposição do partido”, mas que seu foco no momento é a pré-candidatura a vereadora de Manaus.

No pleito de 2022, a defensora pública foi candidata a governadora e recebeu quase 90 mil votos, dentre os quais mais de 75 mil em Manaus.

“Eu estou à disposição do partido, mas hoje o meu foco é a pré-candidatura a vereadora, porque é algo que eu já venho conversando com as minhas bases, que já está sedimentado no meio dos meus apoiadores. Hoje nosso foco é a caminhada como pré-candidata a vereadora”, declarou Carol.

Na entrevista, a pré-candidata defendeu uma maior independência do poder legislativo municipal, criticou a baixa representatividade feminina da Câmara Municipal e afirmou que o parlamento municipal precisa qualificar o debate de seus representantes, ressaltando como principais bandeiras a defesa da mulher e a promoção de políticas públicas com oportunidades para a juventude.

“Precisamos de um debate mais técnico, mais qualificado, e uma Câmara com mais independência, onde você possa exercer a função de legislar, mas também a função de fiscalizar os atos do prefeito. E precisamos de representatividade feminina”, disse ela, que é ex-juíza e defensora pública destacada nacionalmente pelo desenvolvimento de projetos de impacto social.

“É uma vergonha você olhar para uma Câmara. São 37 homens e 4 mulheres. Eu não luto para que as mulheres sejam maioria, dominem o mundo… eu luto para que tenhamos igualdade. A nossa sociedade é composta de metade homens e metade mulheres, e na hora de tomar as decisões, essas decisões não são tomadas de maneira proporcional”, acrescentou.

Sobre as bandeiras que levantaria em uma eventual mandato como vereadora, Carol falou da defesa da mulheres e da necessidade de políticas públicas que priorizem a qualificação de jovens para o mercado de trabalho, a exemplo de seu projeto de revitalização do antigo Jovem Cidadão a nível municipal.

O projeto, desenvolvido no mandato do ex-governador e atual Senador Eduardo Braga (MDB), oferecia atividades complementares no contra-turno das atividades regulares da escola.

“Minha principal bandeira é a defesa das mulheres, mas quando a gente defende a mulher, a gente traz dentro disso a defesa das crianças, a defesa da juventude. Hoje, o jovem está sem esperança, sem perspectiva de futuro. Quero fortalecer projetos que pensem em trazer oportunidades para a nossa juventude”, disse ela.

“Hoje os prédios do projeto Jovem Cidadão estão abandonados. A juventude está abandonada. A juventude parou de sonhar. Quando a gente mostrar que existe outra vida fora da criminalidade, esse jovem vai abraçar essas oportunidades”, acrescentou ainda.