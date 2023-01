ADS promove feiras em pontos estratégicos de Manaus, neste fim de semana

Consumidores poderão abastecer a dispensa com alimentos frescos e saudáveis, cultivados e vendidos por produtores da agricultura familiar da região metropolitana de Manaus, em uma das cinco feiras de produtos regionais do Governo do Amazonas, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), neste fim de semana.

No sábado, das 5h às 11h, as edições acontecerão no Centro Cultural Povos da Amazônia (Crespo), no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova) e no Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis). No domingo, das 6h às 12h, a edição será realizada no estacionamento do Complexo Turístico da Ponta Negra (Ponta Negra).

Para quem reside na área rural de Manaus ou vai pegar a estrada pela rodovia AM-010, a ADS disponibiliza uma feira de produtos regionais, localizada no quilômetro 29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva. A feira acontece todos os sábados e domingos, das 7h às 12h.

“O objetivo das feiras da ADS é possibilitar ao agricultor a oportunidade de comercializar os seus produtos sem a presença do atravessador, garantindo assim, um alimento fresco e de qualidade ao consumidor final”, salientou o gerente de feiras da ADS, Ray Hilton Lima.

Entre os produtos ofertados nas edições, estão: hortaliças, frutas e ovos. Os clientes também poderão adquirir doces e balas, queijos, peixes, mel, pães artesanais, plantas e artesanato, comercializados direto pelos produtores. O café da manhã regional é outra deliciosa opção para quem sai cedo para fazer as compras ou viajar.

A aposentada Marina Alves, 69 anos, visitou a Feira de Produtos Regionais da ADS na praia da Ponta Negra pela primeira vez, no dia 15 de janeiro (domingo), e ficou satisfeita com a variedade de produtos ofertados. “Vocês vão encontrar tudo, até andiroba, copaíba, mel de abelha, farinha. Venham todos”, relatou.

Além dos consumidores, a grande movimentação nas Feiras da ADS tem agradado, principalmente, os produtores, como Anderson Santos, conhecido como Japonês, 40, que atua com o apoio da ADS há cinco anos. “Tem sido uma bênção, graças a Deus tem melhorado bastante nossa feira com produtos fresquinhos. Os clientes estão vindo e estão comprando. Tem de tudo aqui na Ponta Negra”, ressaltou o produtor.