Paraibano poligâmico vai desfilar com suas seis mulheres no carnaval de SP

O modelo e influenciador Arthur O Urso, poligâmico que diz ser “casado” com seis mulheres, vai participar do carnaval de São Paulo em fevereiro, desfilando pela escola de samba Barroca Zona Sul. Marido e “esposas” vão subir no segundo carro da agremiação. O enredo da apresentações será sobre os indígenas Guaicurus.

Conforme a Barroca Zona Sul, Arthur e suas “esposas” manifestaram interesse em participar da apresentação depois que a escola de samba divulgou nas redes sociais que estava com vagas abertas para este ano de 2023.

Ainda segundo a escola, no enredo eles vão interpretar a Corte Real Portuguesa. Mas a apresentação não abordará o modelo de casamento não tradicional da família – já que Barroca Zona Sul só ficou sabendo da relação poligâmica depois de já ter fechado a participação de Arthur e as esposas.

Na última atualização sobre seu estado civil, Arthur vivia em João Pessoa com oito mulheres: Luana, Thayenne, Kyara, Melina, Bethânia, Tainá, Lorena e Emelly. Recentemente, duas das mulheres decidiram se separar de Arthur, que ficou com “apenas” seis esposas. Ele diz que todas são suas esposas, mas conta que é casado “no papel” somente com Luana Kazaki.

Ele participou com a esposa Luana do reality show ‘Se Sobreviver, Case’, do Multishow.

