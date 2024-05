Atleta do “Manaus Olímpica” assina com o maior evento de MMA feminino do mundo

O talento do MMA amazonense vai invadir os octógonos internacionais. A atleta Giuliany Perêa, do programa “Manaus Olímpica”, assinou nesta quarta-feira, 1º/5, contrato para compor o Invicta Fighting Championship, o maior evento exclusivo de lutas femininas do mundo. A lutadora recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME).





Giuliany tem 31 anos de idade e vem subindo degraus dentro do MMA, na transição da carreira amadora para a profissional. Ainda como atleta amadora, ela conquistou um bicampeonato pan-americano e um campeonato mundial, colecionando um cartel de 15 vitórias e apenas duas derrotas. A prefeitura esteve acompanhando Giuliany nesse processo de crescimento.

“A Giuliany é uma atleta que já trouxe resultados positivos para o ‘Manaus Olímpica’. Desde a primeira vez que ela recebeu passagens aéreas para competir, trouxe o título mundial amador. Ficamos muito felizes ao ver que o resultado está dando certo, que é de colocar os atletas amazonenses no topo. Ela agora vai estar levando o nome de Manaus para o mundo, por meio do esporte. Isso é muito gratificante”, destacou Aurilex Moreira, diretor-presidente da FME.

Nos primeiros passos como atleta profissional de MMA, Giuliany terá a possibilidade de travar duelos contra as principais lutadoras do planeta. A estreia da amazonense no Invicta ainda não está definida, mas desde já, ela inicia a preparação para os confrontos. Entusiasmada com a nova etapa, a atleta lembra que a prefeitura acreditou no potencial dela desde o início.

“Hoje é um dia muito feliz na minha vida e na minha carreira de atleta, pois estou realizando um grande sonho, que é fazer parte do maior evento de MMA feminino do mundo. Aproveito para agradecer primeiramente a Deus e ao prefeito David Almeida, juntamente com a Fundação Manaus Esporte, que me ajudam desde o amador com passagens aéreas, e também a disposição para me auxiliar no que eu precisasse”, celebrou Giuliany.

Ela completou ainda que é prova de como é importante o apoio no esporte de base. “Sem essa ajuda, não seria possível chegar aonde cheguei e nem dar mais esse degrau na minha carreira. Hoje eu posso dizer: de Manaus para o mundo”.

Maior organização de MMA dedicada ao sexo feminino do planeta, o Invicta Fighting Championships (IFC) foi fundado em 2012 e tem lutadoras de várias nacionalidades em sua equipe. Trata-se também de uma grande porta de entrada para o Ultimate Fighting Championship (UFC).