Amazonas teve mais de 6 mil empregos criados no primeiro trimestre

O Amazonas registrou a criação de 3,2 mil novos empregos com carteira assinada em março. Apenas nos três primeiros meses deste ano, são 6,9 mil novas vagas no estado, conforme dados do novo Caged.





No terceiro mês do ano, o saldo no Amazonas foi positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O destaque ficou com a área da Indústria, que registrou a geração de 1.218 novos postos.

Em seguida aparece o setor de Serviços, com saldo de 894 vagas. O Comércio vem em terceiro lugar, com 636 novos postos, com a Construção na quarta posição, com saldo de 396 vagas, e a Agropecuária fechando a lista, com a geração de 56 novos empregos.

Municípios

Manaus reuniu o maior saldo do período, com a abertura de 2.919 novas vagas com carteira assinada, o que levou o estoque na capital a um total de 474 mil pessoas formalizadas no mercado de trabalho. Na sequência dos cinco municípios com maior saldo em março aparecem Parintins (103), Silves (63), Manacapuru (41) e Tabatinga (26).

Em março, o Brasil registrou um saldo de 244.315 novos postos formais de trabalho, fruto de um cenário econômico positivo, marcado por juros e inflação em trajetória de queda, investimentos federais maciços em obras de infraestrutura, setor automobilístico em crescimento e atividade turística em expansão, entre outros.