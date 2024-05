Presidente Lula sanciona isenção do imposto de renda para trabalhadores de baixa renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou o Dia do Trabalhador com uma medida significativa: a sanção da isenção do imposto de renda para aqueles que recebem até dois salários mínimos. O anúncio, feito nesta quarta-feira (1º), durante um evento em São Paulo, torna permanente uma adequação que já estava em vigor desde fevereiro.





Com essa decisão, os trabalhadores que ganham até R$ 2.824 por mês em 2024 sentirão um alívio financeiro significativo, visto que não precisarão mais pagar imposto de renda. Mas Lula não parou por aí: ele afirmou que seu objetivo é ampliar essa isenção para outras faixas de renda, elevando o limite para R$ 5 mil até o final de seu mandato.

“Eu prometi a vocês que, até o final do meu mandato, [salários] até R$ 5 mil não terão imposto de renda, e a palavra continua em pé. A partir de hoje, quem ganha R$ 2.824 paga zero de imposto de renda, e nós vamos chegar a R$ 5 mil”, afirmou o presidente.

Essa medida faz parte de uma estratégia mais ampla de Lula para aliviar a carga tributária da classe média, enquanto direciona o ônus para faixas de renda mais altas. “Nessa proposta do Imposto de Renda, todo alimento da cesta básica será desonerado. Não terá Imposto de Renda sobre a comida do povo trabalhador desse país”, destacou.

A cerimônia de sanção foi realizada de forma simbólica durante o evento do Dia do Trabalhador em São Paulo, organizado por importantes organizações sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Agora, o próximo passo é a publicação do texto no Diário Oficial da União, formalizando a medida como lei.

Fonte: SBT News