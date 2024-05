Homem é preso em Uarini com drogas avaliadas em mais de R$ 100 mil

A Polícia Civil de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na quinta-feira (16), Hemeson Miranda de Miranda, 25, com drogas avaliadas mais de 100 mil reais. A ação ocorreu em uma embarcação no Porto do município.





De acordo com o delegado Jailton Santos Junior, da 58ª DIP, o indivíduo embarcou em Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus) com 11 tabletes de drogas, sendo sete de maconha tipo skunk e quatro de pasta base/pedra e atracou no porto de Uarini.

“A equipe policial recebeu uma denúncia anônima sobre a existência do material na lancha. Após revista feita na embarcação e nas malas dos passageiros, foram encontradas as drogas na bagagem de Hemeson”, disse.

Conforme o delegado, essa é a segunda apreensão de drogas efetuada no município em menos de 15 dias. No início do mês, a equipe da 58ª DIP apreendeu cerca de seis quilos de cocaína que estão avaliados em R$ 300 mil.

Hemeson Miranda de Miranda responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.