Polícia resgata homem que seria executado por facção no bairro Chapada

MANAUS | Policiais militares da 22º Companhia Interativa Comunidade de Polícia, (CICOM), conseguiram salvar na madrugada desta quinta-feira, (2), um homem que seria assassinado por membros de uma facção criminosa que atua na cidade.





Com base nas informações repassada via CIOPS, os militares deram início a um patrulhamento pela rua Orador, bairro Chapada onde encontraram um homem dentro se uma cela de casa abandonada no bairro Chapada.

A vítima identificada como Kelvy Uchoa de Oliveira Silva, informou aos militares que tem envolvimento com o tráfico de drogas e por esse motivo que seria executado.

Por Correio da Amazônia