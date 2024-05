Turismo em Alta: Festas dos Bumbás Caprichoso e Garantido movimentam Parintins

O fervor dos preparativos para o 57º Festival de Parintins já está contagiando a Ilha Tupinambarana, que recebeu uma enxurrada de turistas e visitantes durante os eventos pré-festival dos bumbás Caprichoso e Garantido, realizados entre os dias 26 e 30 de abril. A movimentação intensa não apenas aqueceu a economia local, mas também alimentou as expectativas para o grandioso espetáculo que está por vir.





Com pelo menos 45 estabelecimentos turísticos registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), a ilha viu sua capacidade de hospedagem ser totalmente ocupada durante o fim de semana das festividades, indicando um forte impulso para o setor.

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, a expectativa é de que Parintins receba aproximadamente 120 mil turistas para o festival deste ano, gerando uma receita estimada em R$ 150 milhões para o estado. Uma cifra expressiva que reflete a importância econômica e cultural desse evento tão aguardado.

Para a hoteleira Emile Maia, a intensidade dos eventos pré-festival deste ano foi excepcionalmente positiva, superando as expectativas em comparação com anos anteriores. “Houve uma movimentação intensa e, com as reservas do hotel, posso afirmar que foi uma semana de pré-festival. Este ano tem o seu diferencial”, destaca a empresária.

O transporte para a ilha durante esse período não foi diferente: voos diretos de Manaus para Parintins trouxeram torcedores entusiasmados, enquanto as embarcações regionais, conhecidas como caravanas, inundaram a cidade com visitantes ansiosos para participar das festividades.

O Caprichoso deu o pontapé inicial na prévia do festival com sua festa no dia 27 de abril, apresentando as 18 toadas do álbum “Cultura o Triunfo do Povo”, que serão o coração das apresentações do bumbá nas três noites do festival. Já o Garantido realizou sua tradicional Alvorada na madrugada do dia 1º de maio, encantando os participantes com um trajeto emocionante pelas ruas da cidade até a Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Turistas como a paulista Nicole Barbieri, pela primeira vez em Parintins, ficaram maravilhados com a grandiosidade e a vivacidade do festival. “Toda a cidade, as coisas, as pessoas se vestem, tudo é a vivência. É muito lindo”, expressa Nicole.

E para os parintinenses, como Joana Souza, acompanhar a Alvorada é uma tradição de décadas. Com muito carinho, ela produz sua própria bandeirinha e participa do evento todos os anos, celebrando a festa que tanto ama. “Este ano está sendo inigualável”, afirma Joana, ressaltando o valor emocional que o festival tem para ela e sua comunidade.

Com o sucesso dos eventos pré-festival, a expectativa só cresce para o espetáculo que está por vir, prometendo mais uma edição memorável do Festival de Parintins.