Adversários de Chico Preto usam episódio antigo para difamá-lo

Às vésperas da campanha eleitoral deste ano, alguns candidatos são vítimas de fake news. Alguns apelam até para fatos dolorosos envolvendo mortes.

É o caso do pré -candidato a senador Chico Preto (Avante). “Há uma campanha de difamação contra mim, orquestrada pelo político da ‘Maus Caminhos’ e o político cúmplice do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Covardes que usam a dor do sofrimento da família buscando me atingir. Responderei com verdade e de cara limpa”, disse.

O pré -candidato afirmou, ainda, que o episódio que resultou na morte de seu então segurança, o sargento José Cláudio da Silva, o Caju, é relembrado neste ano eleitoral para difamação. “O Caju não era somente um segurança. Ele tinha uma relação de confiança pessoal comigo. É impossível não me emocionar com essa situação porque muita gente tenta fazer desse caso politicagem, gente que tenta insinuar que eu matei o Caju. Quem matou o Caju foram bandidos e quem se aproveita desse episódio é canalha, covarde e nunca teve coragem de olhar nos meus olhos e dizer isso porque se disser vai ter resposta verbal ou física”, disse Chico Preto durante entrevista.

Ainda de acordo com Chico Preto, Caju era seu amigo. “Esse episódio marca a minha caminhada. Fui julgado e absolvido duas vezes da acusação de ter cometido um crime eleitoral”.