Aegea abre inscrições para Programa de Trainee 2023

A Aegea abriu inscrições para o Programa de Trainee 2023. Líder em saneamento básico no Brasil, a empresa atua na capital amazonense por meio da concessionária Águas de Manaus desde 2018. O cadastro pode ser feito até o dia 24 de outubro pelo site https://aegea.across.jobs/.

O programa tem abrangência nacional. Os trainees ficarão em rodízio por diversas áreas da companhia, em diferentes unidades. Eles poderão também ser transferidos para atuar em qualquer uma das regiões onde a empresa está presente, com formação no Modelo Operacional Aegea (MOA).

“Essas pessoas são colocadas em contato com profissionais de todo o país, em uma empresa que é líder no setor. A Águas de Manaus, enquanto uma empresa do grupo Aegea, está firme na missão de ser cada vez mais inclusiva e diversa, e participar mais uma vez do Programa de Trainee é um degrau importante para que isso ocorra”, afirma o diretor-presidente da concessionária, Thiago Terada.

O salário é compatível com a posição e, entre os benefícios, a empresa oferece participação nos lucros, assistência médico-odontológica, seguro de vida, vale alimentação e transporte.

Pré-requisitos

Todo o processo de seleção, da inscrição às dinâmicas, será online. Candidatos de todo o país podem participar desde que formados entre julho de 2019 e julho deste ano, com bacharelado nos cursos de Engenharias, Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Ciência da Computação e Direito. Ter disponibilidade para viagens e mobilidade para mudar para qualquer cidade e/ou estado e domínio do pacote Office são os demais requisitos para participar da seleção.

Seleção

O programa será corporativo, sem área definida no processo seletivo, e será realizado em oito fases: Inscrições, Provas online, Game Repense, Fit Cultural, Dinâmica de grupo e Entrevista Individual, Painel de negócio e entrevista com o gestor, Banca final e Contratação.

O resultado será divulgado em dezembro, com o início do programa agendado para janeiro de 2023.

Experiência positiva

Integrante da turma de 2021, a engenheira química Adriana Cardoso já passou por várias unidades da empresa, como a Águas de Teresina, Águas de Timon e Águas de São Francisco. Em Manaus, ela atuou nos setores comercial, de serviços, planejamento e operação, além de projetos de responsabilidade social.

“A dedicação em aprender, a vontade de questionar e ser colaborativa foram essenciais para superar os desafios de cada setor, sempre contando com a experiência dos meus colegas de trabalho e mentores. Todas as portas abertas que tive me permitiram uma grande evolução profissional e pessoal durante o programa, e assim, também espero contribuir para que possamos sempre seguir com nosso propósito, que é levar saúde e dignidade para a população”, destaca.

Entre as experiências já vivenciadas por ela na empresa, ela destaca a atuação no setor comercial. “Em todos os setores que passei, consegui aprender e aplicar meus conhecimentos. O relacionamento com o cliente me permitiu pensar e planejar ações que trouxessem melhorias para a comunidade”, acrescenta Adriana. “Eu já tinha interesse em trabalhar na Águas de Manaus e vi essa como uma ótima oportunidade”, finaliza.