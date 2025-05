Aeroporto de Manaus registra alta de 14% no número de passageiros no primeiro trimestre

O Aeroporto de Manaus registrou alta de 14% no número de passageiros no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março, mais de 780 mil pessoas circularam pelo terminal, administrado pela rede VINCI Airports.





O crescimento foi puxado principalmente pelo aumento no fluxo de passageiros nas rotas nacionais, com destaque para Guarulhos (SP), Brasília (DF) e Campinas (SP), que cresceram, em média, 6% em relação a 2024. Ao todo, os dez principais destinos domésticos a partir de Manaus apresentaram aumento de demanda no período.

A nova rota entre Manaus e Confins (MG), inaugurada no segundo semestre do ano passado pela Azul, atraiu 36,9 mil passageiros nos três primeiros meses de 2025. Em termos percentuais, as maiores altas foram nas ligações com Boa Vista, com mais de 35,7%, Belém, com mais de 21%, e Rio de Janeiro, com mais de 18,3%.

A tendência de expansão acompanha o bom desempenho registrado em 2024, quando o aeroporto teve 2,9 milhões de passageiros, alta de 10% sobre o ano anterior.

No segmento internacional, a retomada dos voos diretos para Lisboa, operados pela TAP, e o reforço de rotas para a Colômbia e Panamá também contribuíram para os resultados positivos.

No Brasil, a rede VINCI Airports, que opera os aeroportos de Manaus, Salvador, Tefé, Tabatinga, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, somou mais de 3 milhões de passageiros desse período.

Desempenho ao redor do mundo

A rede global da VINCI Airports atingiu a marca de 73 milhões de passageiros no primeiro trimestre de 2025 – 6% a mais que em 2024, com acréscimo de 4 milhões de viajantes. O mês de janeiro registrou desempenho excepcional, com tráfego 9% superior aos níveis de 2024, impulsionado principalmente pela recuperação do mercado asiático. Na China, o movimento superou em 25% os volumes pré-pandemia (comparação com janeiro 2019).

O crescimento foi sustentado também pelo forte desempenho na Europa, especialmente em aeroportos com operações de companhias aéreas low-cost, além de resultados positivos no México e no Chile. Nos meses de fevereiro e março, a rede manteve estabilidade, mesmo com a base de comparação elevada devido ao ano bissexto em 2024.

Sobre o Aeroporto de Manaus

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Sobre a VINCI Airports

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera mais de 70 aeroportos em 13 países. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constroi e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental. A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.