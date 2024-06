Aeroporto de Porto Alegre reabre para retirada emergencial de aeronaves

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está lentamente retomando suas atividades. Em caráter emergencial, donos de aeronaves estão sendo autorizados a retirá-las mediante a assinatura de um termo de responsabilização junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No sábado, oito decolagens foram autorizadas, mas 39 aviões permanecem no aeroporto, alguns sem condições de voo.





O aeroporto está fechado desde 3 de maio, após ser inundado pelas fortes chuvas que causaram o transbordamento do Lago Guaíba. As decolagens emergenciais autorizadas pela Anac ocorreram sem cargas ou passageiros, apenas para que os donos possam reparar as aeronaves em outros locais.

No entanto, isso não significa que o Salgado Filho voltará a operar normalmente em breve. A extensão dos danos causados pela enchente ainda não foi totalmente avaliada e só será possível mensurá-la após a realização de testes do solo e da pista, que levarão cerca de 45 dias. A Anac enfatiza que a concessionária Fraport, que administra o terminal, está tomando todas as medidas necessárias para evitar maiores danos e garantir a segurança do local.

A Fraport Brasil está trabalhando com um orçamento próximo de R$ 1 bilhão para a reconstrução e estima que o aeroporto possa voltar a operar até o final do ano. Antes do fechamento, o Salgado Filho recebia uma média de 130 voos semanais.

O professor Thiago Cicogna, de Engenharia Aeronáutica do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), alerta para os “danos estruturais” na pista, que merece atenção especial. “Para garantir a segurança operacional, há uma série de protocolos e ações alinhados com normas internacionais”, destaca Cicogna. Ele também aponta que a infraestrutura de TI e internet pode ter sido danificada, impedindo as operações em larga escala.

Desde 9 de maio, uma malha aérea emergencial foi estabelecida para atender a população gaúcha, com voos operando de outras regiões do Rio Grande do Sul (Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana), da Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e de três aeroportos em Santa Catarina (Florianópolis, Jaguaruna e Chapecó).

Fonte: Correio Braziliense