Agendão Cultural está recheado de atrações nos espaços culturais e Teatro Amazonas

O agendão cultural deste fim de semana (07 a 09/06) oferece uma programação repleta de novidades nos espaços mantidos pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A agenda conta com espetáculos, encerramento do 20º Festival Internacional de Flautistas, curtas-metragens destacando o resgate cultural da região, além de um cine-concerto que nos transporta em uma viagem visual e musical envolvente no majestoso Teatro Amazonas.





Nesta sexta-feira (07/06), às 19h, o Teatro da Instalação recebe o espetáculo do Rio de Janeiro “3 Maneiras de Tocar no Assunto”, com dramaturgia e atuação de Leonardo Netto e direção de Fabiano Dadado de Freitas. Responsável pelo texto, que trata sobre homofobia, Leonardo conta que a inspiração da peça surgiu após ler a obra “Homossexualidade – Uma História”, do escritor inglês Colin Spencer. Os ingressos gratuitos para a apresentação estão disponíveis no link https://linktr.ee/3maneirasteatro, e também serão disponibilizados uma hora antes na bilheteria.

Também nesta sexta-feira, às 19h30, a Orquestra de Câmara do Amazonas participa do “XX Festival Internacional de Flautistas”, apresentando um concerto no Teatro do Icbeu. Organizado pela Associação Brasileira de Flautistas (Abraf), o festival marca a celebração dos 30 anos de existência da associação e promete enriquecer mais ainda a cena musical brasileira. Com classificação a partir dos 7 anos, a entrada é gratuita.

No sábado (08/06), às 18h, é a vez da Amazonas Band fazer uma apresentação musical no “20º Festival Internacional de Flautistas”, no Teatro do Icbeu. Com classificação a partir de 7 anos, a entrada é gratuita.

Em mais uma edição especial, o Cineclube de Artes, exibirá a mostra “Caramuru, a Desinvenção do Brasil”, no sábado, a partir das 18h30, no Cineteatro Guarany. Na ocasião, serão exibidos seis curtas-metragens dos cineastas Adson Queiroz, Ari Santos e Lucas Martins, que prometem um resgate da cultura regional do Amazonas por meio da produção audiovisual independente. Com classificação a partir dos 12 anos, a entrada é gratuita.

Ainda no sábado, às 19h, o majestoso Teatro Amazonas apresenta o cine concerto “Lumina”. O evento combina curtas-metragens de animação musicados ao vivo, com delicadeza e poesia. O coletivo francês Les Barbarins Fourchus apresenta obras inspiradas em mitos e contos tradicionais. Com classificação livre e entrada gratuita, o cine concerto é voltado tanto para crianças quanto para adultos, oferecendo uma experiência mágica e universal para todos os públicos.

Mais atrações no domingo

No domingo (09/06), às 11h, a Amazonas Filarmônica realiza o “Encerramento do XX Festival Internacional de Flautistas”, no Teatro do Icbeu. Com classificação livre e entrada gratuita.

O Ateliê 23 recebe a última apresentação do espetáculo “Helena”, no domingo, às 19h, no Teatro da Instalação. Dirigida por Taciano Soares, a obra conta a história de vida de Helena, que acaba se conectando com a história de tantas outras mulheres. Com classificação indicativa de 16 anos, os ingressos estão disponíveis no site www.shopingressos.com.br.

Endereços:

• Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião – Centro);

• Cineteatro Guarany – Vila Ninita, Avenida Sete de Setembro, no centro (anexo ao Palácio Rio Negro);

• Teatro da Instalação – Rua Frei José dos Inocentes, Centro