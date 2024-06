Marcelo Ramos propõe gratuidade no transporte coletivo aos fins de semana

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), propôs ônibus gratuitos aos sábados para o Centro e aos domingos para Ponta Negra. A proposta está inserida entre os 13 pilares do futuro Plano de Governo, que foram apresentados nesta sexta-feira (7) na sede do PT, localizada na zona Sul da capital.





“Ônibus gratuito aos sábados nas linhas para o Centro da cidade e no domingo para Ponta Negra. Com isso, o comércio do Centro será estimulado com a volta das pessoas às compras no sábado e elas terão o domingo de diversão e lazer na Ponta Negra”, afirmou Marcelo Ramos, sob muitos aplausos.

Além dessa proposta para Mobilidade Urbana, os pilares estabelecidos pelo pré-candidato são para Assistência Social; Centro Histórico; Cultura; Educação; Esporte e Lazer; Habitação; Inovação, futuro e prosperidade; Meio Ambiente; Saneamento; Saúde; Segurança; Trabalho e Emprego. Cada pilar reúne propostas específicas que serão discutidas com o grupo político.

“São 13 pontos de provocação para iniciar os debates sobre esses principais temas. A partir desses tópicos, vamos fazer 13 reuniões temáticas para aprofundar essas propostas com a militância do PT e partidos aliados para chegar a um Plano de Governo que expresse o pensamento coletivo, democrático, moderno, progressista para uma cidade melhor para se viver”, finalizou o pré-candidato a prefeito.

O presidente municipal do PT, Valdemir Santana, elogiou a iniciativa de Marcelo Ramos em apresentar e discutir essas propostas com os partidos que compõem a Federação PT/PCdoB/PV e o PDT na construção do projeto para as Eleições 2024.

Os 13 pilares com as propostas estão disponíveis no endereço: https://bit.ly/Os13PilaresMRPT.