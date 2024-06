ONG arrecada fundos para inscrições de estudantes de baixa renda no Enem 2024

O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina hoje, sexta-feira (7), às 23h59 (horário de Brasília). A taxa de inscrição de R$ 85 pode ser paga até a próxima quarta-feira (12). Para ajudar estudantes de baixa renda, negros, pardos e indígenas que não conseguiram a isenção da taxa, a ONG Movimento Amplia está promovendo a campanha Amplia Enem 2024, arrecadando fundos até hoje para cobrir esses custos.





A ONG conecta doadores a estudantes, visando aumentar a participação de minorias no Enem e promover a equidade racial e social através da educação. O diretor de comunicação, Lucas Assani, ressalta que a taxa de R$ 85 é um obstáculo significativo para muitos, especialmente para aqueles que ganham um salário mínimo.

A meta para 2024 é garantir a inscrição de pelo menos 600 estudantes. Doadores podem contribuir via Pix ([email protected]) e devem preencher um formulário online para confirmar a doação. Estudantes que precisam do apoio devem se inscrever no Enem até hoje e preencher um formulário no site do Movimento Amplia, enviando comprovante de renda, documento de identificação e o boleto de inscrição.

O Movimento Amplia, iniciado em 2020 por estudantes da USP, já pagou mais de 2.420 inscrições do Enem até 2023, ajudando 490 candidatos no último ano. Entre os beneficiados, 21 ingressaram em universidades. A ONG também apoia outras iniciativas educacionais, impactando a vida de mais de 4 mil estudantes.

O Enem, criado em 1998, é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, com suas notas sendo utilizadas em programas como Sisu e Prouni, além de servirem como critério para o Fies e para processos seletivos de instituições de ensino em Portugal.

