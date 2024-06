Polícia desmonta organização criminosa e apreende R$ 3,7 milhões em cocaína

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), deflagrou uma operação na quinta-feira (06/06), que resultou na apreensão de cerca de 50 quilos de cocaína, avaliados em R$ 3,7 milhões, e na prisão de seis indivíduos que integram uma organização criminosa.





Os presos foram identificados como Ademir Gonçalves Barroso Junior, 33, sendo este um policial militar; Eduardo Nunes Lima, 31; Enio Gilberto Haiden Mendonça, 33; Heber Nascimento Hazan, 38; José Carlos Souza de Oliveira, 26; e Wellington Costa dos Reis, 34.

Em coletiva de imprensa realizada na Delegacia Geral (DG), o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, parabenizou os policiais do Denarc e Core-AM, que deflagraram a ação e prenderam os seis indivíduos que facilitavam o comércio de tráfico de drogas na cidade, e que também eram responsáveis por um laboratório de drogas.

“Mais um trabalho exitoso deflagrado pela Polícia Civil, que culminou na apreensão de 50 quilos de cocaína e, principalmente, no desmantelamento de um laboratório de drogas localizado no conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, zona norte. Com isso, durante este ano, a Polícia Civil do Amazonas já apreendeu, aproximadamente, nove toneladas de entorpecentes”, enfatizou Torres.

Investigação

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, as prisões são fruto de uma investigação que ocorria há cerca de 12 dias. Durante as diligências, foi possível coletar informações e chegar ao paradeiro dos autores nos bairros Cidade Nova e Planalto, nas zonas norte e centro-oeste de Manaus.

“O primeiro endereço a que fomos, onde ficava concentrada a maior quantidade de entorpecentes, foi no conjunto Osvaldo Frota. Constatamos que o local era o laboratório central para armazenamento, embalagem e distribuição dos ilícitos. Na ocasião, apreendemos balanças de precisão, nove celulares, prensas, estufa, materiais para embalagem como bicarbonato, ampolas de adrenalina”, pontuou Rodrigo Torres.

Segundo a autoridade policial, o grupo provavelmente atuava há muito tempo, pela estrutura de onde eram armazenadas as drogas. Além disso, um policial militar também fazia parte do grupo, sendo ele quem realizava o transporte dos entorpecentes. No momento da prisão, foi encontrada com ele uma quantia de 5 quilos de drogas.

O coronel-tenente da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Marcos Almeida, informou que, em relação à prisão do PM, será elaborado um ofício para apurar a sua conduta do ponto de vista administrativo, os quais serão direitos condicionais, semelhante a verificar se ele reúne condições ou não de permanecer na corporação, diante da suposta gravidade da conduta a ele atribuída.

Todos os autores foram conduzidos ao Denarc e autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.