Agentes comunitários ganharam mais importância durante pandemia

A pandemia de covid-19 gerou grandes desafios para todo mundo. Para os agentes comunitários a situação não foi diferente, uma vez que esses profissionais atuaram nos serviços de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) junto com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Os agentes comunitários foram fundamentais na disseminação de informações e no monitoramento de comunidades aonde só se chega de barco. Este é o caso de muitas comunidades no interior do Amazonas e muitas delas não possuem nem mesmo posto de saúde.

No Brasil, existem atualmente cerca de 400 mil agentes comunitários de saúde. Para exercer a função, é preciso ter finalizado o ensino nível médio, ou fundamental em casos específicos, e concluir curso específico credenciado pelo Ministério da Saúde. Eles podem atuar em ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, sobretudo com foco na orientação e nas atividades educativas domiciliares ou coletivas.

Terminam sendo geralmente o principal elo da equipe com as comunidades. Na maioria desses locais isolados da Amazônia, por exemplo, não existe um médico ou enfermeiro, e as visitas desses profissionais são esporádicas. Em um caso de emergência, muitas vezes é o agente comunitário de saúde que precisa acompanhar o paciente até a cidade mais próxima.

Essa realidade ganhou as telas em um documentário que está sendo lançado hoje (4) pela organização não governamental Fundação Amazônia Sustentável (FAS). Em 42 minutos, o filme intitulado Entre banzeiros e canoas: os agentes de saúde da Amazônia reúne histórias de trabalhadores que atuam em comunidades localizadas dentro de unidades de Conservação (UCs).

O filme aborda as dificuldades da profissão e o cotidiano dos profissionais que atuam na floresta. Disponíveis 24 horas por dia, são muitas vezes acionados na madrugada. No dia a dia, dão dicas de higiene e alimentação, recomendam a prática de atividade física, verificam os cartões de vacina, dão instruções sobre a importância do pré-natal, entre outras recomendações.

Com informações da Agência Brasil