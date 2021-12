Agentes da Base Arpão prendem homem com armas, drogas e dinheiro

AMAZONAS | Agentes da Base Fluvial Arpão prenderam um homem, de 28 anos, e apreenderam duas armas de fogo, munições e drogas, além de R$ 5,3 mil em espécie, na manhã desta terça-feira (14/12), nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Os policiais receberam denúncia sobre comercialização de entorpecentes na comunidade do Itapeua, nas proximidades da Base Arpão. As equipes foram até o local da denúncia, um sítio no ramal do Sol Nascente, onde foi encontrado o homem, suspeito de liderar o tráfico de drogas na comunidade.

Durante abordagem, os policiais encontraram com o homem duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 32, 19 munições de diversos calibres, além de entorpecentes e a quantia em dinheiro.

O indivíduo foi conduzido para a Delegacia Interativa de Coari, onde foi autuado em flagrante por tráfico drogas e posse ilegal de arma de fogo.