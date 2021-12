Moradores do bairro Monte das Oliveiras recebem títulos definitivos

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT), irá entregar títulos definitivos, neste mês de dezembro, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A ação atende determinação do governador Wilson Lima para avanço nas ações de regularização fundiária urbana.

Em trabalho minucioso, a SECT identificou irregularidades de informações em títulos emitidos em anos passados, como o número de matrícula, o que impossibilitou o registro em cartório na época, tornando o documento sem valor legal.

Pessoas que constatarem qualquer irregularidade, ou foram impedidas de registrar o título, devem acessar o formulário e realizar o cadastro de forma digital junto à Secretaria.

O bairro Monte das Oliveiras será beneficiado, nesse primeiro momento, com a entrega de 1.000 títulos definitivos que se encontravam em desconformidade. Até o final de fevereiro de 2022, serão entregues os títulos remanescentes para pessoas que ainda não receberam a visita da Secretaria e não foram contempladas com a titulação, mas residem em áreas pertencentes ao estado.

A SECT assinala a importância de os moradores manterem o cadastro atualizado para agilizar a entrega do título definitivo no bairro Monte das Oliveiras. A atualização deve ser realizada pelo site: https://portal.sect.am.gov.br/cadastro.